كيفانش تاتليتوغ وحملة هجوم قاسية بسبب الطهي

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قبل أيام، ذكرت المواقع التركية شراء كيفانش تاتليتوغ فرن ضخم يصل ثمنه لمليون و600 ألف ليرة تركية ، ليشبع هوايته بالطهي ولكن لماذا أصبح كيفانش تاتليتوغ في مرمى الهجوم خلال الساعات الماضية؟أصدقاء كيفانشفقد نشرت جريدة الصباح التركية أن كيفانش تاتليتوغ يبالغ في إشباع هوايته بالمطبخ خاصة بعد أن قام بشراء هذا الفرن الضخم الذي يستخدم في الفنادق والمطاعم الشهيرة وليس للإستخدام الشخصي.وذكرت ان كيفانش يقضي حالياً معظم أوقاته في منزله بعد أن إنتهى من تصوير مسلسله الأخير العائلة أمام ساريناي ساريكايا ويستمتع بتقديم أفضل الأطباق لأسرته وأصدقائه، إذ قام أخيراً بإستقبال عدد من أصدقائه بمنزله ليقدم لهم عشاءً مميزاً وكان منهم صديقه المقرب شاتاي أولسوي.أفضل زوجأما باشاك ديزر، فقد صرحت في آخر حواراتها الصحفية أنها فخورة بشكل لا يصدق بزوجها كيفانش تاتليتوغ، وتقول هذا دائماً، فهي تمتلك زوجاً الجميع معجب به وهذ ما يجعلها تشعر بالفخر أكثر".وينتظر جمهور كيفانش عرض فيلمه السينمائي الجديد "النداء الاخير إلى إسطنبول" الذي سيجمعه ببيرين سات عبر شاشة منصة نتفليكس العالمية بعد سنوات من نجاحهما سوياَ بالعشق الممنوع. (نواعم)