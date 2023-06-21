نجم أحد برامج الهواة.. انتحار الفنان الشهير عن عمر 33 عاما وهذه الرسالة التي تركها





وتوجهت الشرطة إلى مكان الحادثة عقب تبليغها، معتقدة بأن المغني قد انتحر لكنها ستواصل تحقيقاتها، وسط حالة من الصدمة والحزن بين جمهوره.

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ودوّن المغني الكوري رسالة طويلة، جاء فيها بما معناه: "مرحبًا، أنا سيونغ بونغ تشوي، أكتب آخر شيء أرسله إلى المعجبين، أنا ميت بالفعل. منذ عام 2011 إلى الوقت الحاضر، تلقيت الاهتمام والحب من الكثير من الناس. أشكركم بصدق وأعبر عن امتناني، نظرًا لأن هذه هي آخر مشاركة، أريد أن أخبركم بهذا الاستياء، لكن الحب الذي تلقيته على مر السنين نما كثيرًا. أنا آسف بصدق على أخطائي الحمقاء وأولئك الذين أصيبوا بأضرار". أنهى المغني الكوري "تشوي سونغ بونغ" حياته منتحرا عن عمر 33 عاما، عقب العثور على جثته داخل المنزل، اليوم الأربعاء.وتوجهت الشرطة إلى مكان الحادثة عقب تبليغها، معتقدة بأن المغني قد انتحر لكنها ستواصل تحقيقاتها، وسط حالة من الصدمة والحزن بين جمهوره.ودوّن المغني الكوري رسالة طويلة، جاء فيها بما معناه: "مرحبًا، أنا سيونغ بونغ تشوي، أكتب آخر شيء أرسله إلى المعجبين، أنا ميت بالفعل. منذ عام 2011 إلى الوقت الحاضر، تلقيت الاهتمام والحب من الكثير من الناس. أشكركم بصدق وأعبر عن امتناني، نظرًا لأن هذه هي آخر مشاركة، أريد أن أخبركم بهذا الاستياء، لكن الحب الذي تلقيته على مر السنين نما كثيرًا. أنا آسف بصدق على أخطائي الحمقاء وأولئك الذين أصيبوا بأضرار".



وتحدث المغني عن حملة جمع التبرعات الزائفة، مؤكدًا أنه أعادها كلها مرة أخرى للمتبرعين. وتحدث المغني عن حملة جمع التبرعات الزائفة، مؤكدًا أنه أعادها كلها مرة أخرى للمتبرعين.

ووفق وسائل إعلام محلية؛ فإن تشوي سونغ بونغ قد خدع الجميع عام 2021 بعد أن زعم إصابته بالسرطان من أجل جمع الأموال من جمهوره، ثم اكتشف محبوه فيما بعد أن الأمر بأكمله خدعة أطلقها الفنان، فخسر جماهيرته بشكل كبير.



ويعتبر تشوي سونج بونج واحدًا من أبرز المغنين في كوريا، بدأت مسيرته الفنية في برنامج "جوت تالنت"، وتفوق على منافسيه بشكل كبير عدا المرحلة النهائية، التي خسر فيها بفارق بسيط من الأصوات، ولكنه تصدر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب انتشار فيديو له أثناء تأدية إحدى الأغاني في البرنامج. (فوشيا)