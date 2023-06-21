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فنون ومشاهير

بعد غياب أكثر من أربع سنوات.. الفنانة المشهورة تعود للسينما

Lebanon 24
21-06-2023 | 23:00
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ذكرت مجلة "لها" أن الفنانة سماح أنور تعاقدت أخيراً على عمل سينمائي لتعود به إلى شاشة السينما، بعد غياب أكثر من أربع سنوات، منذ قدّمت آخر أفلامها "استدعاء ولي عمرو" في عام 2019.
 
ووفقاً للمجلة، الفيلم الجديد يحمل عنوان "قمر"، وهو يُعدّ التعاون الأول بين سماح أنور وشركة "روتانا"، وتعقد سماح حالياً جلسات عمل استعداداً لبدء التصوير في أقرب وقت.
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وكانت سماح قد تغيّبت لفترة طويلة عن الساحة الفنية لتعود بأعمال عدة بدأتها بفيلم "استدعاء ولي عمرو"، ثم توالت الأعمال الدرامية حيث قدّمت مسلسل "الليلة واللي فيها"، وهو بطولة: زينة، محمد شاهين، مطرب الراب أبيوسف، ومن إخراج هاني خليفة. ثم شاركت في بطولة مسلسل "الصندوق" الى جانب الفنانين: ريهام عبد الغفور، أحمد داش، هدى المفتي، علي قاسم، كريم سرور، حمزة العيلي، تارا عماد، أحمد خالد صالح، ناهد رشدي، وهو من تأليف مصطفى صقر، وإخراج مروان عبد المنعم.
كما تنتظر سماح أنور الانتهاء من تصوير مسلسل "بطن الحوت"، الذي خرج من السباق الرمضاني الماضي في اللحظات الأخيرة، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: محمد فراج، عبد العزيز مخيون، باسم سمرة، أسماء أبو اليزيد، بسمة، يوسف عثمان، هاجر السراج، وهو من تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح.
المصدر: لها
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