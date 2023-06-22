تلقى ضربة على عينه من زميله.. اصابة فنان شهير اثناء التصوير (صورة)

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قرر صنّاع فيلم "أولاد حريم كريم" إيقاف التصوير بشكل مؤقت ولمدة ثلاثة أيام، بعد إصابة بطل الفيلم الفنان مصطفى قمر في عينه اليمنى خلال تصوير أحد المشاهد بعد تلقيه "ضربة" من الفنان خالد سرحان بالخطأ.ونشر قمر عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" صورة ظهر فيها وقد غطّى عينه بضمادة.وفي تعليقه الأول على تسبّبه في إصابه مصطفي قمر بالخطأ أثناء تصوير فيلم "أولاد حريم كريم"، قال الفنان خالد سرحان من خلال حسابه الخاص في "فيسبوك": "يا جماعة دا بوكس بجد في تصوير مشهد من "حريم كريم 2"، بس خرج عن السيطرة للأسف متقلقوش مصطفى بخير". (لها)