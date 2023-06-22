بالمايوه... ممثلة ومقدّمة برامج لبنانيّة تستمتع بفصل الصيف داخل حوض السباحة (صور)

نشرت الممثلة ومقدّمة البرامج ريتا حرب، فيديو عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيه بمايوه أحمر، وهي تستمتع بفصل الصيف الحارّ، بينما كانت تُمارس هواية السباحة.

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