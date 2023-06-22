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فنون ومشاهير
بالمايوه... ممثلة ومقدّمة برامج لبنانيّة تستمتع بفصل الصيف داخل حوض السباحة (صور)
Lebanon 24
22-06-2023
|
08:45
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نشرت الممثلة ومقدّمة البرامج ريتا حرب، فيديو عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيه بمايوه أحمر، وهي تستمتع بفصل الصيف الحارّ، بينما كانت تُمارس هواية السباحة.
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ريتا حرب
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