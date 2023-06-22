بالرغم من نفيهما المستمر لعلاقتهما.. بطلا "طائر الرفراف" يتبادلان القبل على متن يخت خلال عطلتهما!

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تتصدر علاقة الثنائي التركي "مارت رمضان ديمير" و "افرا ساراتش" وسائل التواصل الاجتماعي، رغم انتهاء الجزء الأول من مسلسل "طائر الرفراف".وبالرغم من نفيهما المستمر لعلاقتهما والإعلان ان ما يجمعهما مجرد زمالة وصداقة، إلا انه تم رصد الثنائي على متن يخت في وسط بحر كوجيك خلال قضائهما عطلتهما سويًا والاستمتاع بوقتهما.ورصدت عدسات الباباراتزي الثنائي التركي خلال اقترابهما من بعضهما بشكل حميمي وهما على متن اليخت، وبدا الانسجام والتقارب بينهما واضح بشكل كبير ولافت.وشوهد الثنائي على متن اليخت خلال تبادلهما القبل الحميمية، بحسب بعض الصحف التركية، وهو ما يؤكد علاقتهما، ويكذب ادعائتهما بان ما يجمعهما مجرد صداقة.ومما زاد الجدل حول علاقتهما هو إجابة الصحفية بيرسين المقربة من الوسط الفني التركي حول هل تعتقد أن هناك علاقة بينهما ام لا، لتؤكد بيرسين أنهما حبيبان. (البوابة)