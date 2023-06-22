مجدداً.. شيرين عبد الوهاب في ورطة والسبب "لسانها"!

فتح الإعلامي تامر أمين النار على مواطنته المطربة شيرين عبد الوهاب، بسبب "دعابة لم تكن في محلها" أطلقتها خلال حفلها في مدينة جدة السعودية، حيث وصفها بأنها "مُصابة بلسانها".



وقال أمين خلال برنامجه "آخر النهار" التلفزيوني، الأربعاء، إن شيرين عبدالوهاب تمتلك موهبة عظيمة وصوتًا رائعًا، إلا أنها تصر على إفساد هذه الموهبة بتعليقاتها الغريبة، وتصر كذلك على أن رصيدها بين الناس بيديها، مضيفاً أنها "تواصل وبنجاح ساحر منقطع النظير مسلسل الزلات والغلطات على المسرح"، في إشارة إلى تعليقها خلال الحفل على حرارة الجو المرتفعة في مدينة جدة، حيث قالت: "الجو حر أوي، مش كنتوا تقولوا كنت جيت بالمايوه".

Advertisement



ورأى أمين أن الدعابة التي أطلقتها شيرين لا تُقال على أي مسرح، لكن ما زد الطين بلّة، أن هذه الدعابة أطلقتها في السعودية، متسائلا: "ما هذا السلوك؟ ماذا نفعل؟ هل نسحب منها المايكروفون؟".



وأكد الإعلامي المصري أنه لا يقول هذا الكلام شماتة أو كرها بها، لا سيما وأنها على المستوى الفني واجهة مشرفة لمصر، مستطردا: "لكن على رأي المثل الحلو لا يكتمل، رغم أنه اكتمل عند آخرين أمثال عمرو دياب، وأنغام ومحمد منير".





كما وجه إليها رسالة، قائلا "النداء الأخير.. النداء الأخير، أرجوكِ حافظي على نفسكِ من نفسكِ، أنت حاجة حلوة لا تضيعيها بإيديك حتى أمازح الجمهور على المسرح. هذا غير ضروري".