بعد تداول صورها بملابس مكشوفة بملهى في لبنان... الفنانة تخرج عن صمتها وتتوّعّد!

توعّدت الفنانة السورية هبة نور بمحاسبة قائمين على صفحات في شبكات التواصل الاجتماعي، قاموا بـ"تركيب صور مزيفة بشكل وقح ومسيء لها".



وعبّرت نور عن غضبها في تدوينة نشرتها في "إنستغرام"، وقالت: "للأسـف بعض مستخدمي السوشال ميديا فاضيين لدرجة يركبوا صور مزيفة بشكل وقح ومسيء ويقولوا الفنانة كذا وكذا".

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وعبّرت نور عن غضبها في تدوينة نشرتها في "إنستغرام"، وقالت: "للأسـف بعض مستخدمي السوشال ميديا فاضيين لدرجة يركبوا صور مزيفة بشكل وقح ومسيء ويقولوا الفنانة كذا وكذا".

كما تساءلت عن هدف تلك الصفحات من تركيب الصور "شو الهدف.. أديش فاضيين.. لدرجة ماعندكن شي يشغلكن ويخليكم تتطوروا لا على الصيد الاخلاقي ولا حتى على الصعيد الشخصي".





هذا وأكدت أن الجمهور اليوم قادر على التمييز بين الصور الحقيقية والمزيفة، وتوعدت بمقاضاة الصفحات التي تداولت الصور معلقة: "أكيد رح يتم محاسبة هي الصفحات بالساعات القليلة القادمة".





وتداولت صفحات في السوشال ميديا صورا لهبة نور بملابس مكشوفة، وادعى ناشروها أن الصور التقطت لهبة وهي في ملهى ليلي في لبنان.