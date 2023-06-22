قبعة مايكل جاكسون مطروحة للبيع.. كم يبلغ سعرها؟

ستُطرح القبعة التي ارتداها المغني الراحل مايكل جاكسون للمرة الأولى خلال تأدية حركته الراقصة الشهيرة "مونواك" moonwalk للبيع في مزاد يقام يوم الـ26 من أيلول المقبل في باريس.



وخُمّن سعر قبعة جاكسون ما بين 66 ألف دولار و109 آلاف دولار، وستكون عنصر جذب في المزاد المخصص لقطع من عالم الموسيقى في مركز أوتيل دروو للمزادات في باريس.

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المزاد يتضمن أيضًا نحو 200 قطعة من صور وملصقات، تذاكر حفلات، أسطوانات ذهبية لمادونا، غيتارات قديمة وأزياء لمارتن غر من فرقة ديبيش مود، وأسطوانات فنييل لفرقة رولينغ ستونز وغيرها، وستصبح لائحة هذه القطع متوفرة على الإنترنت.