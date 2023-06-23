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فنون ومشاهير

من هم أبطال الموسم الثاني من لعبة "الحبار"؟

Lebanon 24
23-06-2023 | 02:00
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طرحت منصة "نتفليكس" البرومو الدعائي للموسم الثاني من مسلسل "لعبة الحبار" Squid Game، الذي حقق بموسمه الأول أعلى مشاهدات في تاريخ المسلسلات الأجنبية.
وأعلنت "نتفليكس" عودة أهم نجوم الموسم الأول، من بينهم: لي جونغ جاي، ولي بيونغ هون، ووي ها-جون، و جونج يو، مشيرًة إلى أنه سينضم لطاقم العمل أربعة ممثلين جدد.
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ويظهر في المقطع الترويجي الممثلون الأربعة الجدد (يم سي وان ، وكانغ ها نيول ، وبارك سونغ هون ، ويانغ دونغ جيونك) وهم يضغطون الزر الذي يسمح لهم بالتصويت على مواصلة اللعب أم لا، في إشارة إلى أن من المحتمل أن يكونوا ضمن المتسابقين الجدد.


كما كشف البرومو عن عودة المحقق "هوانغ جون هو"، شقيق صاحب الشخصية المقنعة The Frontman، رغم أن الموسم الأول انتهى بإطلاق الأخير النار على شقيقه بعد مواجهة وقعت بينهما، حينما اكتشف المحقق هوية شقيق المفقود الذي أمضى سنوات طويلة في البحث عنه.
 
بالإضافة إلى ذلك، تعود الشخصية الغامضة المعروفة باسم Salesman، والتي ظهرت في الموسم الأول بهيئة رجل يرتدي بدلة سوداء يخفي ملامحه بقناع أسود، يعمل على إقناع الأشخاص بالاشتراك في المسابقة.


يذكر أن قصة مسلسل "لعبة الحبار" تدور حول تلقي مجموعة من الأشخاص الذين يعانون من مشاكل مادية، دعوات للمشاركة في مسابقة ألعاب للتخلص من ديونهم.

ويشارك في سلسة الألعاب أكثر من 455 ممن هم في أمس الحاجة إلى المال، ليصل الأمر إلى الرهان بأرواحهم.

وتُدار هذه اللعبة بشكل غامض، من قبل مقنّعين يضمنون تنفيذ القواعد، ومع أول جولة في اللعبة يكتشف اللاعبون أن مصير الخاسرين هو الموت، بينما يحصل الفائز على جائزة قدرها 45.6 مليار وون، ما يعادل 38.5 مليون دولار أميركي. (فوشيا)
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