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فنون ومشاهير
نجل الفنانة الشهيرة يحملها في حفل تخرجه.. والأخيرة تعلّق: أسعد يوم في حياتي (فيديو وصور)
Lebanon 24
23-06-2023
|
05:00
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احتفلت الفنانة المصرية آمال ماهر بتخرج ابنها الوحيد عمر ضياء، من المدرسه الإنكليزية الحديثة بالقاهرة.
ونشرت ماهر عبر حسابها في "إنستغرام" سلسلة صور توثق لحظات من حفل تخرج ابنها عمر، وعلقت قائلة: "الحمدلله حتي يبلغ الحمد منتهاه مبروك يا حبيبي انا فخورة بيك وده اسعد يوم في حياتي".
وفي إحدى الصور، حمل ضياء والدته، التي أمسكت الشهادة ووضعت قبعة التخرج.
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وشاركت ماهر متابعيها بفيديو ظهر فيه نجلها وهو يحملها ويدور بها متأثرا بعد الحصول على شهادته مرفقة المقطع بأغنيتها "لو رسمته"، التي جاء في مطلعها: "رسمت كل تفصيلة فيه.. حنيته ابتسامته طيبة اللي في عينيه..رجولته اللي في ملامحه وسمار لونه وجماله..وتقله وانا بصالحه وغيرته وإنفعاله..عيزالي ألف صورة لو قالي ارسميني..هرسم بقلبي صورة وهكمل بعيني". (فوشيا)
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