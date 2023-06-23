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فنون ومشاهير
رسالة خاصة تشغل كاظم الساهر
Lebanon 24
23-06-2023
|
11:00
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تصدر القيصر كاظم الساهر وسائل السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية بعد ظهور شبيه له يقف على خشبة إحدى المسارح ليغني بإحدى أغنياته أمام الجمهور حتى أطلق عليه جمهور القيصر "القيصر المزيف"؛ الأمر الذي أثار غضب جمهوره وطالبوه بعدم إستغلال الشبه بينهما لإثارة الجدل مجدداً.
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أما كاظم الساهر، فقد كان له رسالة خاصة تشغله عن ما يحدث خلال الأيام الماضية.
صديق القيصر
في تجربة خاصة، قدم القيصر كاظم الساهر رسالته لصديقه الراحل نزار قباني من خلال كتاب يحكي عن مسيرته المهنية التي جمعتهما سويا ً بعنوان "سمفونيات نزارية"؛ حيث كتب الساهر رسالته لنزار في أولى صفحات الكتاب الذي ضم القصائد التي قدمها نزار قباني ليطربنا بها القيصر على مدار مشواره الغنائي.
وكتب الساهر في رسالته ببداية الكتاب رسالته الأولى بعنوان"إلى نزار ..مع الحب "ووصفه بسيد الإبداع وصديق أيامه كلها.
جدول حفلات
أما جمهور كاظم الساهر، فهم على أكثر من موعد معه خلال موسم صيف 2023 حيث سيبدأ رحلاته الغنائية بدبي في اول تموز، ومنها إلى بيروت في 3 تموز ثم إلى الدار البيضاء بالمغرب ليحيي حفله هناك ضمن فعاليات المهرجان الصيفي والذي أعلن عن نفاذ تذاكره بعد الإعلان عن الحفل بساعات قليلة. (نواعم)
المصدر: نواعم
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