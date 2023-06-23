توقّعٌ مرعب لميشال حايك.. ماذا قال عن الغواصة "تيتان"؟ (فيديو)

بعد غرق الغواصة "تيتان"، انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لميشال حايك يعود إلى توقعاته لعام 2022، حيث تحدث عن "غواصة بوضعية خطيرة".

وقال حايك: "غواصة مش شي تاني شايفها بوضعية خطيرة مش مشوار ولا استطلاع".

يذكر أن تيتان، التي تشغلها شركة أوشن غيت إكسبيديشنز، كانت انطلقت في رحلة مدتها ساعتان صباح يوم الأحد، لكنها فقدت الاتصال مع سفينة الدعم بعد مضي حوالي ساعة و45 دقيقة وكان على متنها 5 ركاب.

وقد أعلن خفر السواحل الأميركيّ يوم أمس، عن العثور على حطام الغواصة، وقال إنّها انفجرت، ما أدّى إلى وفاة من كانوا في داخلها.