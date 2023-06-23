السيارة انقلبت.. حادث مروع ينهي حياة الفنانة الشابة!

أعلنت وسائل الإعلام المصرية مصرع الفنانة ياسمين أيمن، بعد إصابتها في حادث سير مروع بالتجمع الأول.



وجاءت البداية عندما لقي شاب مصرعه، إثر انقلاب سيارة ملاكي خلال سيرها بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وأصيبت الفنانة ياسمين أيمن، وهرعت أجهزة الأمن لمكان الحادث.

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وتبيّن انقلاب سيارة ملاكي بداخلها الفنانة ياسمين أيمن وآخر كان رفقتها، وأسفر الحادث عن مصرع الرجل فيما أصيبت السيدة بإصابات بالغة وتم نقلها للمستشفى في حالة حرجة للغاية.



ويعمل رجال المباحث على جمع التحريات وسؤال شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وأمر اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.