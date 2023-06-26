أحمد سعد يتمنى تقديم قصة حياة هذا النجم

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كشف الفنان أحمد سعد على هامش حضوره حفل توزيع جوائز "الميما الموسيقية"، عن أمنيته خلال الفترة المقبلة، حيث فجَّر مفاجأة لجمهوره بتأكيده أنه يريد أن يقدّم قصة حياته في عمل فني، لكنه يتمنى في البداية أن يقدّم قصة حياة "الهضبة" عمرو دياب.وعبّر سعد عن سعادته بالنجاحات التي حققها خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن سرّ هذا التألق هو التوفيق من الله ومن ثم اجتهاده وإخلاصه لعمله.يُذكر أن أحمد سعد حصل على ثلاث جوائز في "مهرجان الميما الموسيقية"، منها أفضل مطرب وكليب، وفازت أيتن عامر بجائزة الموهبة، ونال عمر كمال جائزة أفضل مطرب شعبي. (لها)