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فنون ومشاهير

أنوشكا تكشف أسباب تركها الغناء واتّجاهها الى التمثيل

Lebanon 24
26-06-2023 | 11:00
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كشفت الفنانة أنوشكا عن الأسباب التي دفعتها إلى الابتعاد عن الغناء والتوجّه الى التمثيل، مؤكدة أنها ستعود قريباً الى عالم الأغاني، كما تفكر جدياً في تقديم البرامج بعدما قدّمت برنامج "صالون أنوشكا". وأكدت الفنانة انّ ذلك يعود لانشغالها بالدراما، اضافة الى تقديم البرامج، حيث قدمت برامج "صالون انوشكا" والذي استضاف اهم الفنانين.
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أما عن إمكانية عودتها الى تقديم البرامج التلفزيونية، فقالت أنوشكا: "كرسي المذيع ليس بالسهل ولكن قد اتابع في هذا المجال في حال كان هناك برنامجا يوازي اهمية صالون انوشكا". (لها) 
المصدر: لها
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