ظهرت وهي تضع يدها على بطنها.. هل شام الذهبي حامل؟ (صورة)

أثارت شام الذهبي ابنة الفنانة السورية أصالة، شكوك متابعيها ومحبيها من خلال الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، من حفل زفاف خالها أنس نصري.

Advertisement

ونشرت شام مجموعة صور للعائلة خلال عقد قران خالها، وظهرت بصحبة والدتها وبعض أفراد عائلتها، وهي تضع يدها على بطنها، لتثير شكوك الجمهور حول إذا ما كانت حاملاً بطفلها الأول.

وعلقت على الصورة: "نحتفل بزواج أميرنا الغالي أنوس من نهال الجميلة يوم خاص جداً بالنسبة لنا اليوم".

وعلى الرغم من التساؤلات التي أطلقها متابعوها، إلا أن شام فضَّلت الصمت ولم ترد سواء بالنفي أو بالإيجاب حول هذه الشكوك. (سيدتي)