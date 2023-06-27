رابعة الزيات تحتفل بخطوبة ابنها.. والجمهور: "ما عرفنا مين العروس ومين الام" (صور)

احتفلت الإعلامية رابعة الزيات بخطوبة ابنها الشاب "كريم".



ونشرت الزيات صورا من الخطوبة وعلقت عليها بالقول :"ما في أحلى من الحب لمّا بجمع قلبين تحت الشمس، مبروك الخطوبة ماما بتمنّالكم تكملوا المشوار عالحلوة والمرّة".

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وانهالت تعليقات المتابعين الذين هنأوا رابعة على خطوبة ابنها.



وعلقت إحدى المتابعات بالقول: "ما عرفت مين العروس من الام الله يهنيهم ويهنيكي فيهم ست رابعة".



