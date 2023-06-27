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فنون ومشاهير

كريم عبد العزيز يروي صعوبات مسلسله الرمضاني المقبل

Lebanon 24
27-06-2023 | 11:00
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يخوض الفنان كريم عبد العزيز سباق دراما رمضان 2024 بمسلسل "الحشاشين"، بعد غياب عن الدراما رمضان الماضي.

وكشف كريم تفاصيل العمل مؤكداً أنه من أهم وأصعب الأعمال التي قدّمها طوال مشواره الفني، حيث قال: ""الحشاشين" أهم وأكبر وأصعب الأعمال اللي هعملها في حياتي، وأتمنى إن المسلسل ينال إعجاب الجمهور".
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وأضاف: "لما عرفت موضوع مسلسل "الحشاشين" وقصته سقعت وتلجت؛ لأن الموضوع مهم جداً وأبعاده الفكرية مهمة وجديدة، ومحتاج تحضير كويس جداً، سعيد بالتعاون لثالث مرة مع المخرج بيتر ميمي، والتعاون لأول مرة مع عبد الرحيم كمال".

وظهر كريم في البرومو التشويقي لمسلسل "الحشاشين"، وهو يقول: "أنا صاحب مفتاح الجنة، أنا حسن ابن الصباح".

ويشارك كريم عبد العزيز في مسلسل "الحشاشين"، الفنانون: أحمد عيد، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، فتحي عبد الوهاب...، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه حول قصة القيادي "حسن الصباح"، الذي قاد جماعة الحشاشين، والتي اشتُهرت بالاغتيالات في القرن الحادي عشر الميلادي، ويجسد الدور الفنان كريم عبد العزيز". (لها) 
المصدر: لها
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