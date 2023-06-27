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فنون ومشاهير

كيفانش تاتليتوغ أقلّ جرأة مع زوجته

Lebanon 24
27-06-2023 | 14:00
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يبدو أن كيفانش تاتليتوغ الذي تصدر التريند خلال الساعات الماضية بسبب صورته الاولى لإبنه كورت إيفه التي تظهر فيها ملامحه ومدى التشابه بينهما، لديه خطة جديدة بعد أن أصبح أباَ خلال الفترة المقبلة. 
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فقد ذكرت المواقع الإلكترونية التركية أن كيفانش تاتليتوغ وزوجته باشاك ديزر تعاقدا سوياً على أول حملة إعلانية خاصة بالأطفال لإحدى أشهر الشركات العالمية  للحفاضات والتي ستبدأ التحضيرات الأولى للحملة فور إنتهاء عيد الأضحى، وكان كيفانش قد قام بنشر صورته مع إبنه بعد إتمام التعاقد مما جعل البعض يردد أن إبنهما سيكون بطل الحملة الإعلانية الجديدة.

غيرة زوجته
وكانت الكثير من المواقع التركية الإلكترونية قد نشرت أن هناك بعض المشاهد التي جمعت كيفانش تاتليتوغ وساريناي ساريكايا خلال مسلسلهما الأخير "العائلة " لم تكن بنفس الجرأة " التي كان عليها كيفانش في مسلسلاته السابقة خاصة العشق الممنوع، وهو ما جعل بعض المواقع يؤكد أن السبب هو زوجته باشاك ديزر، خوفاً على غضبها بسبب المشاهد الجريئة التي إشتهر بها كيفانش قبل زواجه". 
ومن المقرر ان يقوم فريق عمل مسلسل العائلة بتصوير الموسم الجديد منه خلال الفترة المقبلة بعد تصدر موسمه الأول المشاهدة خلال فترة عرضه عبر الشاشات التركية. (نواعم) 
المصدر: نواعم
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