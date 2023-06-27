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فنون ومشاهير

"كَبُرَ"... الكشف عن الحالة الصحيّة لعادل إمام

Lebanon 24
27-06-2023 | 16:00
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كشف رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، كواليس زيارته للفنان عادل إمام والحالة الصحية لـ"الزعيم".

وقال في تصريحات تلفزيونية "عادل إمام كبر بس هو كويس أوي وبيضحك ويهزر".

كما تابع "الزعيم أول لما شافني خدني بالأحضان وربنا يديله الصحة ويبعد عنه الناس الوحشة".
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وعن إمكانية حضور النجم المصري في مهرجان الجونة السينمائي بالدورة السادسة، قال ساويرس: "الزعيم عمره ما بيحضر المهرجانات دي، ونظرا لسنه فهو ميقدرش يسافر الجونة بشكل سهل". (العربية)
 
 
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