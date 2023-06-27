بعد أيام على انفجار الغواصة "تيتان".. الإعلان عن وفاة نجم "تايتانيك" عن 94 عاماً

بعد أكثر من أسبوع على كارثة الغواصة "تيتان" والتي كانت تحمل على متنها كلا من الملياردير البريطاني هيميش هاردينغ (58 عاما) ورجل الأعمال من أصل باكستاني شاه زاده داود (48 عاما) وابنه سليمان (19 عاما)، بالإضافة إلى المستكشف الفرنسي بول هنري نارغوليت (77 عاما) والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أوشن جيت إكسبيديشنز" ستوكتن راش، والذين كانوا برحلة لرؤية حطام سفينة التايتانيك، تم الإعلان رسمياً عن وفاة الممثل الأميركي ليو بالتر، عن 94 عاماً، وهو الذي عرفه الجمهور في مشهد لا ينسى في الفيلم الشهير "تايتانيك"، خلال غرق السفينة وتسرب المياه إلى جوفها.

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وتوفي لو في 21 أيار في منزله في لوس أنجلوس بعد صراع مع سرطان الرئة، ولكن لم يتم الإعلان عن وفاته رسمياً إلا بعد أكثر من شهر.

وفي فيلم تايتانيك، لعب بالتر دور رجل الأعمال اسيدور ستراوس الذي توفي برفقة زوجته. واسيدور هو الجد الأكبر لزوجة الرئيس التنفيذي لأوشين غيت ستوكتون راش، ويندي راش، الذي توفي على متن الغواصة تيتان الأسبوع الماضي.

وكان بالتر وجهاً تلفزيونياً مألوفاً، حيث شارك في العديد من المسلسلات الدرامية، والكوميدية، والبوليسية، منها: "The Flying Nun"و، "Columbo"، و"The Brady Bunch"و،"Hill Street Blues" و"LA Law".