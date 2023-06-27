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فنون ومشاهير

نادين نجيم تتحدث عن "النرجسية".. هل قصدت زوجها السابق؟

Lebanon 24
27-06-2023 | 12:29
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تفاعلت ملكة جمال لبنان السابقة الممثلة نادين نجيم مع حديث مدربة تطوير المهارات والمتخصصة بالبرمجة اللغوية العصبية سيرين زيادة، عن مخاطر الرجل النرجسي.

وقالت نجيم إنها عانت من هذه التجربة، ووثقت صورة لزيادة عبر خاصية الستوري عبر حسابها على إنستغرام، وعلقت عليها بالقول: "سبق وأن عايشت تجبرة مماثلة.. انتبهوا وحاولوا أن تتعافوا من الشريك النرجسي.. هو أخطر إنسان".
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وبدا أن نجيم تتحدث عن علاقتها الزوجية السابقة مع هادي أسمر، الذي ارتبطت به من سنة 2012 وحتى 2019، وهي المرة الأولى التي تكشف فيها نادين أنها عاشت هذه التجربة الصعبة معه. (فوشيا) 
 
 
 
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