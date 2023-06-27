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فنون ومشاهير

شاكيرا تكشف: علمت بخيانة بيكيه عندما كان أبي بالعناية المركزة

Lebanon 24
27-06-2023 | 13:45
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بعد مرور أكثر من عام على انفصال النجمة العالمية شاكيرا ولاعب كرة القدم السابق جيرارد بيكيه، كشفت النجمة الكولومبية في آخر مقابلة لها عن كواليس خيانة بيكيه لها.
 
وظهرت الفنانة الكولومبية في آخر مقابلة لها لمجلة People بنسختها الإسبانية، حيث كشفت عن المواقف الصعبة التي مرت بها خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعدما علمت بخيانة اللاعب الإسباني لها بعد فترة وجيزة من دخول والدها ويليام مبارك شديد، المستشفى بعد تعرضه لحادث مؤسف أدى على أثره مكوثه داخل العناية المركزة.
 
كما عبرت قائلة: "أصيب والدي بجروح خطيرة نتيجة تعرضه لحادث، حدث كل شيء في وقت واحد. كان منزلي ينهار، واكتشفت من الصحافة أنني تعرضت للخيانة عندما كان والدي في وحدة العناية المركزة".

وأكدت شاكيرا أنها شعرت بأن الوضع صعب للغاية، خاصة مع مرض والدها، والإنسان الذي تحبه وأكثر شيء مهماً في حياتها غير متواجد معها وهي كانت في أشد الحاجة إليه.

كما أضافت: "لم أستطع التحدث معه، أو الذهاب إلى أعز أصدقائي للحصول على النصيحة التي كنت أحتاجها كثيرًا".

ووصفت والدها بأنه الرجل الرائع والقوي الأكثر حبا لها في حياتها، مبينة أن عمليته الجراحية كانت بطيئة وصعبة. (العربية)
 
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