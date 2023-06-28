بعد 24 سنة على تتويجها.. ملكة جمال لبنان السابقة تحتفل بعيدها بـ "توب" مكشوفة (صور)

احتفلت ملكة جمال لبنان السابقة نورما نعوم بعيد ميلادها.



ونشرت نورما صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام، ظهرت فيها بـ"كروب توب" بيضاء نسقتها مع بنطال باللون البيج.

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ولفت المتابعون إلى ان نورما وعلى الرغم من مرور 24 سنة على انتخابها ملكة جمال لبنان لا تزال تُحافظ على جمالها ورشاقتها، كما ان ملامحها لم تتغير.



نعوم ابتعدت عن الأضواء بعد طلاقها عام 2016 من زوجها المدير العام السابق لتلفزيون "المستقبل" الدكتور نديم منلا، وهي مُقلة بإطلالاتها كما انها ليست ناشطة كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.



يُذكر انها انتخبت عام 1999 ملكة جمال لبنان ومثلت بلدها في مسابقات جمالية عالمية.



