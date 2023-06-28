نادين نجيم ترد على المتضامنين مع ربيع فران ورحاب ضاهر: "يا ريت ما اضّللوا الحقيقة" (فيديو)

ردت الفنانة اللبنانية نادين نجيم على المتضامنين مع الصحفيين اللبنانيين ربيع فران ورحاب ضاهر، اللذين قدَّمت فيهما دعوى أمام مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية بتهمة القدح والذم والتشهير.

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وفي مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على إنستغرام، قالت نجيم: "بدي أقول شغلة حرية الرأي والتعبير ما معناتها الإساءة، معناتها ننتقد بشكل محترم بشكل موضوعي ومصداقية، لما أنا بدي انتقد لأصفّي حساباتي لأنو عندي كليكات مع أصحابي، لأني بكره إنسان وبطلت موضوعي، وصرت بدي أتمسخر على هيدي الإنسان على الطالع والنازل بدي انتقده بسبب وبدون سبب، بدي أحقرله شغله ومكانته بدي أنزل من نجاحاتو بتحت أي مسمى، وبدي أحط كل تقلي لحتى أأذيه، هيدا منو نقد فني وصحافة".

وأضافت الفنانة: "يا ريت لما حد بده يتضامن يعرف الحقيقة ويعرف مضمون الدعوى ويعرف شو المشكلة بعدين يتضامن..إزا في حدا إله حق يجي عندي، وإزا إلي حق رح أخدو".



وتابعت: "لو أنا بدي اتشكّى لأنوا في إنسان انتقدني كان عملتها من زمان، ما بظن نادين نجيم رح تتشكّى لأنوا في صحافي انتقد عملها أو دورها، ما قصرتوا برمضان، ما تركتوا شي بالمسلسل لكن ما انتقدت وما رديت على الانتقاد ولا حتى كان عندي ردة فعل. تجاهلت الموضوع وكتار صحافيين أصحابكم يلي ما قصّروا أبدا وما كانوا موضوعيين وما كان عندهم مصداقية، بس كمان ما رديت لأنوا ما بهمني فيا ريت ما اضّللوا الحقيقة".







وكان مكتب جرائم المعلوماتية قد استدعى الصحافيين ربيع فران ورحاب ضاهر إثر شكوى من نادين نجيم، بتهمة قدح وذمّ وتشهير.



في حين ذكرت أنباء أخرى أنه الدعوة القضائية جاءت بعد تدوينة كتبها فران، انتقد فيها الضعف الفني الكبير لمسلسل نجيم "صالون زهرة" الذي عرض على منصة "شاهد".



وتضامن العديد من الصحفيين والمتابعين مع فران وضاهر على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، وقالوا إن استدعائهما للمثول أمام أجهزة أمنية غير قانوني، نظراً إلى أن الجهة الوحيدة المخولة التحقيق مع الصحافي هي محكمة المطبوعات. (فوشيا)