نوال بري تمضي إجازة العيد على البحر.. شاهدوا الصور

نشرت الإعلامية نوال بري صورا جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.



ويبدو ان نوال اختارت ان تقضي إجازة عيد الأضحى خارج لبنان، حيث بدت في الصور بفستان أبيض طويل في إحدى المدن الأوروبية على البحر.

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وعلقت نوال على الصور بالقول: "عيد".