Advertisement

فنون ومشاهير

ميريام فارس تتصدر "الترند" من جديد.. وهذه المرّة على "سناب شات"

Lebanon 24
28-06-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1082171-638235521233627686.jpg
Doc-P-1082171-638235521233627686.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الإعلامية الكندية Darriel Roy، عن تصدر المقابلة الحصرية التي اجرتها مع النجمة اللبنانية العالمية ميريام فارس "الترند"، على موقع سناب شات العالمي ضمن فئة "Discover".
 
 
وكانت ميريام قد اجرت هذه المقابلة ضمن برنامج The Darriel Roy Show الشهير والذي سبق وعرض في شهر أيار الماضي.
Advertisement
وشاركت ميريام متابعينها خبر تصدرها الترند، بإعادة نشر الخبر على خاصية الستوري على حسابها الرسمي على موقع "انستغزام"، بعدما نشرته الإعلامية Darriel Royعلى حسابها الخاص.



وتحدثت ميريام في هذه المقابلة عن النجاح العالمي الذي لا تزال تحققة حتى اليوم، من خلال اغنية "قومي" وتحدي الرقص الذي اطلقته والذي انتشر حول العالم متخطياً حاجز ال 9.5 مليار مشاهد على منصة تيك توك، وعن نجاح اغنية فيفا الرسمية لكأس العالم "توكو تاكا" مع كل من نيكي ميناج ومالوما، و عن الوثائقي الخاص بها على منصة نيتفليكس العالمية لتكون النجمة العربية الأولى والوحيدة التي يعرض لها وثائقي خاص عن حياتها. (لها)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2023-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:02 | 2023-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2023-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2023-06-28
14:00 | 2023-06-28
11:00 | 2023-06-28
10:53 | 2023-06-28
10:36 | 2023-06-28
08:53 | 2023-06-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website