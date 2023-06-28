ميريام فارس تتصدر "الترند" من جديد.. وهذه المرّة على "سناب شات"

أعلنت الإعلامية الكندية Darriel Roy، عن تصدر المقابلة الحصرية التي اجرتها مع النجمة اللبنانية العالمية ميريام فارس "الترند"، على موقع سناب شات العالمي ضمن فئة "Discover".

وكانت ميريام قد اجرت هذه المقابلة ضمن برنامج The Darriel Roy Show الشهير والذي سبق وعرض في شهر أيار الماضي.

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وشاركت ميريام متابعينها خبر تصدرها الترند، بإعادة نشر الخبر على خاصية الستوري على حسابها الرسمي على موقع "انستغزام"، بعدما نشرته الإعلامية Darriel Royعلى حسابها الخاص.







وتحدثت ميريام في هذه المقابلة عن النجاح العالمي الذي لا تزال تحققة حتى اليوم، من خلال اغنية "قومي" وتحدي الرقص الذي اطلقته والذي انتشر حول العالم متخطياً حاجز ال 9.5 مليار مشاهد على منصة تيك توك، وعن نجاح اغنية فيفا الرسمية لكأس العالم "توكو تاكا" مع كل من نيكي ميناج ومالوما، و عن الوثائقي الخاص بها على منصة نيتفليكس العالمية لتكون النجمة العربية الأولى والوحيدة التي يعرض لها وثائقي خاص عن حياتها. (لها)