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فنون ومشاهير

حفله في دبي ألغي... فارس كرم يعلن تعرضه للنصب!

Lebanon 24
28-06-2023 | 06:26
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أعلن الفنان فارس كرم إلغاء حفله في دبي والذي كان من المقرر إقامته غداً الذي يصادف ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك بسبب تعرضه للنصب من قبل منظم الحفل، بحسب قوله.

وشارك كرم عبر خاصية "الستوري" على حسابه الرسمي في "انستغرام" بوستر الحفل، أرفقه بتدوينة أعلن فيها تعرضه للنصب من قبل منظم الحفل، قائلاً: "كتار حذرونا من التعامل مع شركة Unique sound events organizing and managing لصاحبها محمد ميري وقالوا هالشخص نصاب وغير محترف ومع الأسف طلع معهم حق".
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وأضاف معلناً إلغاء حفله في دبي: "بعتذر من كل الأشخاص إلي حجزوا أماكنهم بحفل دبي أنا ما رح كون موجود لأن متعهد الحفل ما التزم باي بند من بنود الاتفاق.. وأتمنى ملاحقته قانونيا.. منلتقيكم قريبا ان شاء الله بالإمارات الحبيبة".

وكان فارس كرم قد أعلن عن حفلاته بعيد الأضحى، حيث نشر بوستر حفلة دبي التي كان من المقرر أن يشاركه فيها ثلاثة فنانين.

كما نشر بوستر حفلة بيروت المقرر إقامتها يوم الجمعة ثالث أيام عيد الأضحى بالاشتراك مع مواطنه الفنان ملحم زين.
 
 
المصدر: فوشيا
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