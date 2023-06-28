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فنون ومشاهير

بسبب الوزن الزائد... بيومي فؤاد يغادر مصر من أجل العلاج

Lebanon 24
28-06-2023 | 11:00
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كشف الفنان المصري بيومي فؤاد، عن تعرضه لوعكة صحية في الآونة الأخيرة، تستدعي سفره إلى خارج البلاد خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل العلاج والاطمئنان على حالته الصحية.

وقال بيومي فؤاد، البالغ 58 عاماً، في تصريحات صحفية، إنه يعاني من مشكلة في عصب القدم بسبب وزنه الزائد، لذلك سيضطر إلى السفر خارج البلاد للعلاج.
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وأضاف "أنا مريض بحب الشغل، وربنا يكفيني شر قعدة البيت.. ومن وجهة نظري الشغل مبيتعبش ولكن عندي مشكلة في رجلي وضهري، ولذلك هاخد إجازة طويلة شوية هسافر بره لإجراء بعض الفحوصات والتحاليل والإشاعات".

وأكد النجم المصري الذي يعيش حالة من النشاط الفني أنه يسعى إلى إنقاص وزنه خلال الفترة المقبلة، ولكنه لن يلجأ إلى عمليات التكميم، أو ما شابه من أجل ذلك الأمر.
المصدر: فوشيا
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