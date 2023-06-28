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فنون ومشاهير
مصطفى قمر عن ابنه: "مبهدلني مع البنات"
Lebanon 24
28-06-2023
|
14:00
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أعرب الفنان تيام قمر عن سعادته، بالمشاركة مع والده الفنان مصطفى قمر، في بطولة فيلم "أولاد حريم كريم" الذي يعد استكمالا لفيلم "حريم كريم" الذي عرض عام 2005.
واستذكر تيام اللحظات التي ذهب خلالها رفقة والده في كواليس تصوير الجزء الأول من الفيلم، ووصفه بأنه منحوت في قلبه منذ تلك الأيام.
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وقال تيام خلال لقائه مع برنامج "شوفي ما في" إنه يستمتع في كواليس العمل رفقة والده، لأن الأخير يحرص على وجود عنصر الراحة في التصوير، بغرض التركيز من قبل جميع الفنانين على أدوارهم، وتقديم أفضل ما لديهم بحسب تعبيره.
بدوره، أبدى الفنان مصطفى قمر سعادته بوجود ابنه إلى جانبه، مشيرا إلى أن مشاركته في هذا الفيلم تُعد أول بطولة مطلقة للثنائي رفقة بعضهما.
وأضاف مصطفى أن ابنه يتلقى دعما وحبا كبيرا من الفتيات، وهذا ما لاحظه عند التصوير رفقتهن، حيث طُلب منه بشكل متكرر ومباشر الزواج منهن.
ومازح مصطفى ابنه تيام خلال اللقاء، قائلا: "كل وحدة تتصور معايا تقولي جوزني تيام يا أونكل، معلش يا تيام انت مبهدلني مع البنات".
وتوقّع مصطفى أن يحقق الفيلم بموسمه الثاني نجاحا مماثلا لموسمه الأول، حيث وصفه "بالأيقونة"، متمنيا أن ينال إعجاب الجمهور واستحسانه.
المصدر: فوشيا
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