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فنون ومشاهير
لإحياء حفله في لبنان... هل سيحصل هذا الفنان على 750 ألف دولار؟
Lebanon 24
28-06-2023
|
08:53
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أكدت مصادر أنه جرى الاتفاق على إحياء الفنان المصري عمرو دياب لحفل في لبنان، لقاء مبلغ قيمته حوالي 750 ألف دولار أميركي.
ووفقا لتلك المصادر فإن هناك عقبة تواجه هذا الحفل، إذ أن هناك تخوفا بألا يُقام في حال عدم الوصول إلى تسوية نهائية بين عائلة المنتج الراحل جان صليبا والفنان عمرو دياب خاصة بعد اللغط الذي حصل عقب إلغاء حفله في لبنان قبل يومين من الموعد المحدد والذي كان مقررا أن يكون احتفالا ببداية سنة 2010.
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وتمنت تلك المصادر أن تسير الأمور على خير، وأن تلعب سهرة دياب دورا كبيرا في الإعلان الرسمي عن عودة افتتاح أسواق بيروت التي أقفلت بعدما كانت تضمّ أهم المحلات التجارية ومراكز التسوّق. (فوشيا)
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