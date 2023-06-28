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فنون ومشاهير

"تيك توكر" تفضح تامر حسني.. استغلّها في فيلمه الجديد!

Lebanon 24
28-06-2023 | 16:00
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هاجمت التيك توكر المصرية فرح هريدي النجم تامر حسني، وصُنّاع فيلمه الجديد "تاج"، كرد على ظهورها "كومبارس" في الفيلم من دون علمها.

وأوضحت هريدي أنها تلقت اتصالاً يفيد بأن تامر حسني يعمل على فيلم جديد، ويريد تقديم محتوى مع مشاهير التيك توك، مقابل تصويرهم بعض الفيديوهات لينشروها عبر حساباتهم.
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وتابعت هريدي تفاصيل القصة في فيديو شاركته عبر حسابها في "تيك توك"، لافتةً إلى أنهم أخبروها بأنها ستتواجد رفقة 15 شخصًا فقط في ذلك اليوم، لكن فوجئت بتواجد الكثير من الـ"مودلز" وليس كما قيل لها، مشيرة الى أنه طلب منها ومن الأشخاص المتواجدين الاستعداد لتصوير مقطع فيديو دون إخبارهم أنه خاص بالفيلم.


ولفتت التيك توكر إلى أن تصوير الفيديو استمر لساعتين، ليأتي لهم أحد الأشخاص ويبلغهم بوصول تامر حسني، وطلب منهم التقاط الصور معه بسرعة، كما رفض أن يقوموا بتصوير مقاطع فيديو مع النجم، ليستمر الأمر دقائق فحسب.
المصدر: فوشيا
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