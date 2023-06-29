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فنون ومشاهير
مُراسلة "الجديد" تدخل القفص الذهبي.. وفستان زفافها حديث الجمهور شاهدوا كيف بدت (صور)
Lebanon 24
29-06-2023
|
02:00
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احتفلت مراسلة قناة "الجديد" زهراء فردون بزفافها على مدير شبكة الإعلام العراقي الرسمي في لبنان والشام الصحافي أمين ناصر.
وانتشرت صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي من حفل الزفاف الذي أقيم مساء أمس الأربعاء بحضور الأهل وأصدقاء العروسين.
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وتألقت زهراء بفستان زفاف أبيض تميز بطرحة قصيرة.
المصدر: "رصد" لبنان 24
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