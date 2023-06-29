أصيبت بعدوى بكتيرية شديدة.. مادونا بالعناية المركزة وهذا وضعها

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أعلن مدير أعمال مغنية البوب الأميركية الشهيرة مادونا انها أجلت جولتها العالمية المقبلة بعد إصابتها بعدوى بكتيرية شديدة نُقلت على إثرها إلى العناية المركزة.وأضاف جاي أوزيري، في بيان على "إنستغرام"، أمس الأربعاء، أن من المنتظر أن تتعافى المغنية تماما.وأوضح أن مادونا (64 عاما) أُصيبت بالعدوى يوم السبت الماضي، مما أدى إلى دخولها العناية المركزة لعدة أيام.وقال: "صحتها في تحسن لكنها لا تزال تحت الرعاية الطبية، لهذا سنوقف جميع التزاماتنا بما فيها الجولة".وكان من المقرر أن تبدأ مادونا جولتها حول العالم يوم 15 حزيران الحالي من فانكوفر وتنهيها في كانون الأول المقبل في أمستردام. (العربية)