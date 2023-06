نشر الفنان زين العمر، صورة عبر حسابه على "تويتر"، وهو يحمل إبنته ريتا حدشيتي.

وقد بارك لها بنجاحها وقال لها:

"الى إبنتي وأميرتي الوحيدة الف مبروك نجاحك :

أبداً ولا مرّة الكلام

قادر يرسم كل الفكرة

بقلبي إنتي الغرام

اليوم وبكره وبعد بكره

يمكن غيمة خريف

تعتّم مرّة الرصيف

لكن شمس الحب

قادره بالقلب تزرع ورد وعطر

وتزّهر ألف ….. ألف صحرا …..

Congrats my princess so proud of u dad".

إلى ذلك، تمنّى متابعو العمر التوفيق والنجاح لابنته، وأثنوا على جمالها.