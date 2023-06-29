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فنون ومشاهير

محمد رمضان يكشف عن أصعب مشهد له أمام الكاميرا!

Lebanon 24
29-06-2023 | 14:00
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كشف الفنان المصري محمد رمضان أن أصعب مشهد قدمه أمام الكاميرات خلال مسيرته الفنية، كان أمام الفنانة المعتزلة حنان ترك.

وتطرق رمضان لتفاصيل الحادثة خلال حلوله ضيفًا في برنامج "كاربول كاريوكي" مع الإعلامي السعودي هشام الهويش، إذ قال: "أصعب مشهد لي كان أول مرة أقف قدام كاميرا مسلسل درامي ضخم مع الفنانة حنان ترك، والمشهد كان المفروض بقولها فيه بحبك، كنت طالع بحبها وهي مش واخدة بالها".
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وأضاف: "تعرضت لموقف محرج خلال المشهد مع حنان ترك وقفت قدامها وكلمة بحبك اللي المفروض أقولها لها مش عايزة تخرج من الرعب".

وأوضح أن سبب جموده وخوفه من المشهد يعود لفكرة أن الكاميرات مسلطة عليه، بالإضافة إلى تواجد مخرج ومهندس صوت ومساعدين إخراج، ليضيف: "قالتلي اتكلم قول بحبك وقتها شاورت لها فعلا ومقدرتش اتكلم بس المشهد عدى".
 
وكشف الفنان عن ندمه من بعض الأمور، التي أقدم عليها على الصعيد الشخصي والعملي؛ إذ قال: "في حاجات خاصة وفي عامة، بعض الأزمات التي حدثت في مشواري بدون قصد طبعًا لكن أسأت إدارة الأزمة"، وشدد على أنه لم يرفض على الإطلاق العمل مع فنانين بعينهم.
 
 
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