ديمة قندلفت: لست مهتمة بمعاتبة أنغام

أكدت الفنانة السورية ديمة قندلفت أنها لا تعتبر دور "فلك معوض" في مسلسل "ستيلتو" دور عمرها، حيث تراه نقطة تحول في مسيرتها الفنية فقط، حتى لا تقلل من شأن الأعمال التي شاركت فيها سابقا والتي ستشارك فيها لاحقا.

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وكشفت خلال ظهورها في برنامج "المختار"، أنها واجهت صعوبات كبيرة في التصوير، حيث اعتمد بشكل أساسي على الشكل الخارجي وهذا تطلب الكثير من الوقت والجهد، بالإضافة إلى عدم وجود لغة مشتركة بين الممثلين وصناع العمل.

وأشارت الى أنها تعلمت اللغة التركية خلال التصوير من أجل أن تؤدي دورها بشكل جميل، لافتة إلى أنها كانت ترغب بتأدية دور "فلك" أو "ألمى" وهذا ما حصل فعلا.



هذا وتطرقت قندلفت خلال اللقاء للحديث عما حصل في مهرجان Joy Awards وإساءة أنغام لها ولمواطنها الفنان سامر المصري، قائلة: "إنها كانت سعيدة بمحبة الجمهور واهتمامه، فقد دافع عنها وانتقد تصرف أنغام".





وعلقت: "أنا ماكنت عم أسمع كلامها.. وما عرفت باللي صار إلا بعد نزولي عن خشبة المسرح.. واللي صار أكيد خطأ بحقي وبحق سامر لكن لا أعرف إن كان مقصودا أم لا"، مضيفة: "أنا رديت بطريقة بتعبر عني وعن جمهوري.. ومو مهتمة لعتابها في حال التقيت فيها".