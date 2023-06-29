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فنون ومشاهير

تبحث عن الطعام في القمامة.. عارضة الأزياء المشهورة تظهر بحالة مزرية (صور)

Lebanon 24
29-06-2023 | 14:19
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رصدت عدسات الباباراتزي عارضة الأزياء الأميركية السابقة لوني ويلسون في حالة مزرية أثناء بحثها عن الطعام في القمامة، وذلك بعد مرور سنوات على انفصالها عن حبيبها نجم Baywatch، جيريمي جاكسون.
 
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وظهرت عارضة الأزياء المشردة بجسد هزيل وبملامح يغزوها الكبر وبأسنان بالية متسخة، وذلك أثناء تجولها بعربة تسوق في شوارع جنوبي كاليفورنيا، حيث ظهرت في إحدى اللقطات الحديثة تلتقط برتقالة من القمامة.
وأطلت ويلسون بثياب متسخة؛ فيما اعتمرت قبعة بيسبول سوداء، وتزيَّنت بمجموعة من الإكسسوارات يدوية الصنع.
وعرفت ويلسون كعارضة أزياء للياقة البدنية، إذ زيَّنت أغلفة مجلات معروفة من بينها: Glam Fit، و Flavor Magazine، و Iron Man Magazine.
 
 
 
 
 
المصدر: فوشيا
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