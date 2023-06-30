إلغاء حفل هيفا وهبي في لبنان.. ما السبب؟

بشكل مفاجئ أعلنت الفنانة هيفا وهبي عن إلغاء حفلها الذي كان من المقرر أن تحييه بمناسبة عيد الأضحى في الأول من شهر تموز المقبل إلى جانب الفنان المصري محمد حماقي والفنان نادر الأتات في لبنان.



ونشرت هيفا بيانا عبر صفحتها على "تويتر" جاء فيه: "نأسف للجمهور العزيز عن الإعلان عن إلغاء حفل النجمة هيفاء وهبي المُقرّر بتاريخ 1-7-2023 لأسباب تتعلق بالشركة المنظّمة والتأخر في إتمام ما يستلزم لإقامة الحفل في موعده المقرر".

#بيان

نأسف للجمهور العزيز عن الإعلان عن إلغاء حفل النجمة هيفاء وهبي المُقرّر بتاريخ ١/٧/٢٠٢٣ لأسباب تتعلق بالشركة المنظّمة والتأخر في إتمام ما يستلزم لإقامة الحفل في موعده المقرر.

المكتب الاعلامي للنجمة هيفاء وهبي — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) June 29, 2023 Advertisement

وفي السياق نفسه، أكد متعهد الحفلات علي الأتات أنه لا يوجد خلاف مع الفنانة هيفا وهبي، مشيرا إلى أنه لم يتم الغاء الحفل نهائيا بل جرى تأجيله لشهر آب المقبل لأسباب تقنية.



وكشف الأتات أن السبب الأساسي لتأجيل الحفل هو القرارات الجديدة التي صدرت منذ أيام عدة عن الأمن العام اللبناني والمتعلقة بالتأشيرات الخاصة بالمصريين، فتعذر عليه إنهاء المعاملات الخاصة بفرقتي هيفا وحماقي اللتين كانتا من المفترض أن تحضرا من مصر.(فوشيا)



