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فنون ومشاهير

إلغاء حفل هيفا وهبي في لبنان.. ما السبب؟

Lebanon 24
30-06-2023 | 00:23
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بشكل مفاجئ أعلنت الفنانة هيفا وهبي عن إلغاء حفلها الذي كان من المقرر أن تحييه بمناسبة عيد الأضحى في الأول من شهر تموز المقبل إلى جانب الفنان المصري محمد حماقي والفنان نادر الأتات في لبنان.

ونشرت هيفا بيانا عبر صفحتها على "تويتر" جاء فيه: "نأسف للجمهور العزيز عن الإعلان عن إلغاء حفل النجمة هيفاء وهبي المُقرّر بتاريخ 1-7-2023  لأسباب تتعلق بالشركة المنظّمة والتأخر في إتمام ما يستلزم لإقامة الحفل في موعده المقرر".
 
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وفي السياق نفسه، أكد متعهد الحفلات علي الأتات أنه لا يوجد خلاف مع الفنانة هيفا وهبي، مشيرا إلى أنه لم يتم الغاء الحفل نهائيا بل جرى تأجيله لشهر آب المقبل لأسباب تقنية.

وكشف الأتات أن السبب الأساسي لتأجيل الحفل هو القرارات الجديدة التي صدرت منذ أيام عدة عن الأمن العام اللبناني والمتعلقة بالتأشيرات الخاصة بالمصريين، فتعذر عليه إنهاء المعاملات الخاصة بفرقتي هيفا وحماقي اللتين كانتا من المفترض أن تحضرا من مصر.(فوشيا)

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