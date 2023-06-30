شيرين عبد الوهاب تُفاجئ الجمهور.. خسرت الكثير من وزنها شاهدوا كيف أصبحت (صورة)

انتشرت صورة للفنانة شيرين عبد الوهاب عبر مواقع التواصل ظهرت فيها مع زوجها الفنان حسام حبيب، وقد خسرت الكثير من وزنها، مستعيدةً بذلك رشاقتها المعهودة.

Advertisement

وكان آخر ظهور لشيرين من خلال مقطع فيديو، بدت فيه وهي تحتفل بيوم ميلاد زوجها حسام حبيب، وكانت تحمل قطعة "كيك" صغيرة تحتوي على شمعة أضاءتها لمفاجأته بعيد ميلاده الـ43 وسط أجواء من الرومانسية.



وارتسمت السعادة على وجه شيرين خلال الاحتفال، وتعبيراً عن حبّها لحسام، احتضنته وقبّلته في الفيديو الذي حظي بتفاعل كبير من جمهورها.



وكانت شيرين قد كشفت عن استعدادها لطرح أربع أغانٍ خلال الفترة المقبلة، من ألبومها الجديد الذي تعاونت فيه مع شركة "روتانا".(لها)



