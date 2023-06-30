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فنون ومشاهير

عارضة الأزياء العالمية تنجب مولودها الثاني بعمر الـ 53 عاما! (صورة)

Lebanon 24
30-06-2023 | 11:00
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أعلنت عارضة الأزياء الشهيرة، نعومي كامبل، إنجابها صبيا وهي في سن الـ 53، مؤكدة لمتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي أن "الأوان لم يفت بعد" أمام كل امرأة تحلم بالإنجاب والأمومة.
 
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وكشف موقع "ديلي ميل" أن نعومي استقبلت طفلها الثاني، وهو صبي، يوم السبت الماضي، وأن المقربين من العارضة، سواء الأهل أو الأصدقاء أو زملاء العمل، كانوا على علم بالأمر.

وأضاف الموقع أنه يُعتَقد أيضا أن نعومي هي من ستتولى مهمة تربية هذا الصبي إلى جانب شقيقته التي تكبره بعامين. وصرح مصدر مقرب من ناعومي بقوله "نعومي امرأة قوية حقا. وهذا ما كانت تريده على الدوام. وهي تعيش حالة غامرة من السعادة والفرح في الوقت الحالي".

وأكمل المصدر حديثه بهذا الخصوص قائلا "والحقيقة أن نعومي مسرورة جدا لتمكّنها من إنجاب صبي يكون شقيقا لابنتها الصغيرة. وهي تتطلع نحو السنوات المقبلة بقدر كبير من الفخر".(فوشيا)

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