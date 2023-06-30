بعد تعرضها لوعكة صحية خطيرة.. شاهدوا آخر ظهور لمريم نور (فيديو)

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انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي كناية عن حديث لمريم نور، وثّق احدث ظهور لها بعد تعرضها لوعكة صحية خطيرة منذ اشهر.وظهرت مريم في الفيديو، الى جانب فتاة، حيث طلبت منها نور ان تغني لها باللغة الارمنية، وبدت ملامح التأثر واضحة جدا على ملامح نور في اللحظة التي بدأت فيها الفناة تغني بصوت جميل.وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو بكثافة معبرين عن اعجابهم بصوت الفتاة واشتياقهم لمريم نور، داعين لها بالشفاء.(الجديد)