خبر يهزّ الوسط الفني.. وفاة مخرج مصري كبير إثر أزمة قلبية (صورة)

توفى المخرج الكبير المصري إيهاب أبو زيد، رئيس شبكة قنوات النهار، إثر إصابته بأزمة قلبية.

وكان آخر ما كتبه المخرج الكبير عبر حسابه على فيسبوك: "ستدرك مع الأيام أنه حماك ومنحك ما تحتاجه ليستقيم حالك.. الحمدلله".

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وشغل أبو زيد عدة مناصب من بينها رئاسة قناة المحور، ثم أصبح المدير التنفيذي لقناة DMC ومديرا لإدارة الإنتاج الفني لقنوات الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، حيث يملك خبرة كبيرة في مجال إخراج البرامج التلفزيونية تمتد لأكثر من عشرين عاما في مصر والوطن العربي.





ونعى الكثير من الإعلاميين والصحفيين المخرج الراحل عبر "فيسبوك"، حيث كتب أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية "لاحول ولاقوة إلا بالله.. إيهاب أبو زيد.. لسه باعتلي السلام إمبارح.. كان وداع.. الدنيا لا تستحق ذرة حزن أو اهتمام أو انشغال أو زعل أو أي حاجه.. دعواتي لك بالرحمة والمغفرة في صلاة الفجر من الحرم المكي بإذن الله.. الله يرحمك يابوب". وشغل أبو زيد عدة مناصب من بينها رئاسة قناة المحور، ثم أصبح المدير التنفيذي لقناة DMC ومديرا لإدارة الإنتاج الفني لقنوات الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، حيث يملك خبرة كبيرة في مجال إخراج البرامج التلفزيونية تمتد لأكثر من عشرين عاما في مصر والوطن العربي.ونعى الكثير من الإعلاميين والصحفيين المخرج الراحل عبر "فيسبوك"، حيث كتب أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية "لاحول ولاقوة إلا بالله.. إيهاب أبو زيد.. لسه باعتلي السلام إمبارح.. كان وداع.. الدنيا لا تستحق ذرة حزن أو اهتمام أو انشغال أو زعل أو أي حاجه.. دعواتي لك بالرحمة والمغفرة في صلاة الفجر من الحرم المكي بإذن الله.. الله يرحمك يابوب".

وكتب الكاتب الصحفي أحمد فايق، رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية "لا إله إلا الله لا إله إلا الله أيهاب أبو زيد مات". (روسيا اليوم)