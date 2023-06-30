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فنون ومشاهير

قبّلته ورقصت في أحضانه.. الممثلة التركية الشهيرة تحتفل بعيد ميلاد صديقها بطريقة جريئة والجمهور: "وقحة"

Lebanon 24
30-06-2023 | 08:00
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احتفلت الممثلة التركية نسرين جواد، بعيد ميلاد زميلها النجم التركي أوراز كايجيلار أوغلو، بطريقة جريئة.
ونشرت الممثلة الشهيرة مجموعة صور عبر حسابها بـ "انستغرام"، ظهرت في بعضها تقبله على وجنتيه بشكل متكرر.
 
 
وكتبت: "عزيزي أوراز، أردت الاحتفال بيوم ميلادك من اليوم.. أحبك كثيرا. لحسن الحظ أنك موجود، وأنك صديقي، شكرًا جزيلاً لأنك أضحكت وجهي دائما وكنت دائمًا موجودا عند الحاجة. أهنئك من الآن بأسعد يوم لك في السنة يا عزيزي".


كما شاركت زادة مقطع فيديو لها ترقص في أحضان أوراز، فيما يدس صديقها الأوراق النقدية أسفل فستانها من منطقة الصدر ويظهر على وجهه تعابير وصفها بعضهم بـ"الوقحة".
 
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وتعرضت زادة للهجوم بسبب جرأتها المبالغ بها مع رجل تدعوه بـ"صديقي" وليس بـ"حبيبي".

فيما لفت البعض إلى أن الصور تؤكد وجود علاقة تجمع زادة وزميلها، رغم محاولاتهما المستمرة لنفيها.

وبعد حملة الهجوم، ردت زادة بمنشور عبر خاصية الستوري في "إنستغرام"، كتبت فيه: "الكارهون سيواصلون كرههم". (فوشيا)
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