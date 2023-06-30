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فنون ومشاهير

ممثل مشهور للغاية متّهم باعتداءات جنسيّة... من هو؟

Lebanon 24
30-06-2023 | 08:54
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وُصف الممثل الهوليوودي كيفين سبيسي الحائز على جائزتي أوسكار، اليوم الجمعة، بأنه "متنمر جنسي"، مع استمرار محاكمته في لندن في إطار سلسلة تهم موجهة إليه بارتكاب جرائم جنسية.

وقالت ممثلة الادعاء كريستين أغنيو أمام هيئة محلفين في محكمة ساوثوارك كراون في لندن، مستخدمة الاسم الكامل للنجم الأميركي "كيفن سبياسي فاولر ممثل؛ كثيرون منكم يعرفون ذلك أصلاً".
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وأضافت "إنه ممثل مشهور للغاية وفاز بعدد من الجوائز. وهو أيضاً، وفق ادعاء النيابة العامة، رجل يعتدي جنسياً على رجال آخرين".

ولفتت أغنيو إلى أن سبيسي، الحائز جائزة الأوسكار مرتين عن أدائه في فيلمي "أميركان بيوتي" و"ذي يوجوال ساسبكتس"، لم يحترم الحدود الشخصية للأفراد.

وزعمت المحامية في كلمة أدلت بها في افتتاح الجلسة الجمعة أن سبيسي "رجل يتلذّذ في جعل الآخرين يشعرون بالعجز وعدم الارتياح، إنه متنمر جنسي".

وتابعت قائلة "طريقته المفضلة في الاعتداء كانت على ما يبدو تتمثل في الإمساك بقوة بالمناطق الحساسة لدى رجال آخرين"، مضيفة أنه "في إحدى المرات، ذهبت الأمور إلى أبعد من ذلك". (سكاي نيوز)
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