24
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
23
o
جونية
20
o
النبطية
21
o
زحلة
22
o
بعلبك
25
o
بشري
23
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
ممثل مشهور للغاية متّهم باعتداءات جنسيّة... من هو؟
Lebanon 24
30-06-2023
|
08:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
وُصف الممثل الهوليوودي كيفين سبيسي الحائز على جائزتي أوسكار، اليوم الجمعة، بأنه "متنمر جنسي"، مع استمرار محاكمته في لندن في إطار سلسلة تهم موجهة إليه بارتكاب جرائم جنسية.
وقالت ممثلة الادعاء كريستين أغنيو أمام هيئة محلفين في محكمة ساوثوارك كراون في لندن، مستخدمة الاسم الكامل للنجم الأميركي "كيفن سبياسي فاولر ممثل؛ كثيرون منكم يعرفون ذلك أصلاً".
Advertisement
وأضافت "إنه ممثل مشهور للغاية وفاز بعدد من الجوائز. وهو أيضاً، وفق ادعاء النيابة العامة، رجل يعتدي جنسياً على رجال آخرين".
ولفتت أغنيو إلى أن سبيسي، الحائز جائزة الأوسكار مرتين عن أدائه في فيلمي "أميركان بيوتي" و"ذي يوجوال ساسبكتس"، لم يحترم الحدود الشخصية للأفراد.
وزعمت المحامية في كلمة أدلت بها في افتتاح الجلسة الجمعة أن سبيسي "رجل يتلذّذ في جعل الآخرين يشعرون بالعجز وعدم الارتياح، إنه متنمر جنسي".
وتابعت قائلة "طريقته المفضلة في الاعتداء كانت على ما يبدو تتمثل في الإمساك بقوة بالمناطق الحساسة لدى رجال آخرين"، مضيفة أنه "في إحدى المرات، ذهبت الأمور إلى أبعد من ذلك". (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سلامة يعدّ الايام المتبقية ويرفض "عرضا ثلاثيا"
Lebanon 24
سلامة يعدّ الايام المتبقية ويرفض "عرضا ثلاثيا"
01:30 | 2023-06-30
30/06/2023 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الممثلة ليليان نمري تتفاجأ بفاتورة المطعم.. شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
Lebanon 24
الممثلة ليليان نمري تتفاجأ بفاتورة المطعم.. شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
02:48 | 2023-06-30
30/06/2023 02:48:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت بغاية الجمال.. شاهدوا آخر ظهور لطليقة الفنان وائل كفوري (صورة)
Lebanon 24
بدت بغاية الجمال.. شاهدوا آخر ظهور لطليقة الفنان وائل كفوري (صورة)
02:00 | 2023-06-30
30/06/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إلغاء حفل هيفا وهبي في لبنان.. ما السبب؟
Lebanon 24
إلغاء حفل هيفا وهبي في لبنان.. ما السبب؟
00:23 | 2023-06-30
30/06/2023 12:23:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم ممثلة لبنانيّة شابة.. والدها تُوفي بشكل مفاجىء: "مش عم صدق يا بابا مبارح ما كان في شي"
Lebanon 24
الموت يُؤلم ممثلة لبنانيّة شابة.. والدها تُوفي بشكل مفاجىء: "مش عم صدق يا بابا مبارح ما كان في شي"
11:34 | 2023-06-30
30/06/2023 11:34:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
16:00 | 2023-06-30
هاري يُطالب بتعويضات تصل الى 400 ألف دولار.. والسبب؟
14:00 | 2023-06-30
ظهرت من دون تجاعيد.. حياة الفهد تثير الجدل بملامح شابة هل خضعت للتجميل؟
13:30 | 2023-06-30
ولي عهد الأردن يعايد متابعيه بـ"سيلفي" التقطتها رجوة (صور)
11:34 | 2023-06-30
الموت يُؤلم ممثلة لبنانيّة شابة.. والدها تُوفي بشكل مفاجىء: "مش عم صدق يا بابا مبارح ما كان في شي"
11:00 | 2023-06-30
عارضة الأزياء العالمية تنجب مولودها الثاني بعمر الـ 53 عاما! (صورة)
09:33 | 2023-06-30
جيهان زوجة راغب علامة تقود دراجة ناريّة... شاهدوا هذا الفيديو من بيروت
فيديو
بعد تعرضها لوعكة صحية خطيرة.. شاهدوا آخر ظهور لمريم نور (فيديو)
Lebanon 24
بعد تعرضها لوعكة صحية خطيرة.. شاهدوا آخر ظهور لمريم نور (فيديو)
04:48 | 2023-06-30
01/07/2023 00:02:26
Lebanon 24
Lebanon 24
نقل أشلاء بشرية مع حطام الغواصة المنكوبة تيتان.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
نقل أشلاء بشرية مع حطام الغواصة المنكوبة تيتان.. شاهدوا الفيديو
23:32 | 2023-06-28
01/07/2023 00:02:26
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه اللوحة أصبحت أغلى ما باعه مزاد علني بتاريخ أوروبا (فيديو)
Lebanon 24
هذه اللوحة أصبحت أغلى ما باعه مزاد علني بتاريخ أوروبا (فيديو)
11:00 | 2023-06-28
01/07/2023 00:02:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact