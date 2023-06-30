Advertisement

فنون ومشاهير

ظهرت من دون تجاعيد.. حياة الفهد تثير الجدل بملامح شابة هل خضعت للتجميل؟

Lebanon 24
30-06-2023 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1082915-638237390486144437.jpg
Doc-P-1082915-638237390486144437.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أثارت صورة متداولة للفنانة الكويتية القديرة حياة الفهد، جدلاً واسعاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت بملامح مختلفة تماماً وأكثر شباباً.
وظهرت الممثلة القديرة من دون تجاعيد وأي علامات كِبر في السنّ، ما دفع المعلّقين إلى التساؤل عن صحة الصورة، أو خضوع الفهد لعمليات أو علاجات تجميلية، على غرار شدّ البشرة والحقن بالبوتوكس وغيرها.
Advertisement
 
 
وعلى الصعيد الفني، كشف المستشار تركي آل الشيخ "رئيس هيئة الترفيه" في السعودية عن عمل يجمع الفهد والممثلة العراقية المقيمة في الكويت سعاد عبدالله. ونشر من خلال حسابه الرسمي في موقع "تويتر" صورة جمعتهما مع التعليق: "2024 إن شاء الله مع MBC".

وكانت حياة الفهد قد أطلّت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "قرة عينك" حيث قدّمت شخصية ممرضة سُجنت ظلماً بعد تورّطها في قضية، وتُحاكَم على جريمة لم ترتكبها قبل أن تُعوَّض عبر تسوية تاريخية بمبلغ مالي ضخم. (لها)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2023-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:48 | 2023-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:23 | 2023-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:34 | 2023-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2023-06-30
13:30 | 2023-06-30
11:34 | 2023-06-30
11:00 | 2023-06-30
09:33 | 2023-06-30
08:54 | 2023-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website