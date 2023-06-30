ظهرت من دون تجاعيد.. حياة الفهد تثير الجدل بملامح شابة هل خضعت للتجميل؟

أثارت صورة متداولة للفنانة الكويتية القديرة حياة الفهد، جدلاً واسعاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت بملامح مختلفة تماماً وأكثر شباباً.

وظهرت الممثلة القديرة من دون تجاعيد وأي علامات كِبر في السنّ، ما دفع المعلّقين إلى التساؤل عن صحة الصورة، أو خضوع الفهد لعمليات أو علاجات تجميلية، على غرار شدّ البشرة والحقن بالبوتوكس وغيرها.

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وعلى الصعيد الفني، كشف المستشار تركي آل الشيخ "رئيس هيئة الترفيه" في السعودية عن عمل يجمع الفهد والممثلة العراقية المقيمة في الكويت سعاد عبدالله. ونشر من خلال حسابه الرسمي في موقع "تويتر" صورة جمعتهما مع التعليق: "2024 إن شاء الله مع MBC".



وكانت حياة الفهد قد أطلّت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "قرة عينك" حيث قدّمت شخصية ممرضة سُجنت ظلماً بعد تورّطها في قضية، وتُحاكَم على جريمة لم ترتكبها قبل أن تُعوَّض عبر تسوية تاريخية بمبلغ مالي ضخم. (لها)