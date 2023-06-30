الموت يُؤلم ممثلة لبنانيّة شابة.. والدها تُوفي بشكل مفاجىء: "مش عم صدق يا بابا مبارح ما كان في شي"

نعت الممثلة ريان الحركة والدها عبر منشور لها عبر حسابها على "انستغرام" وقالت: "بابا حبيبي ، د. احمد مختار الحركة في ذمة الله

لروحك السلام

الفاتحة".

وأرفقت ريان منشورها بصورة برفقة والدها وهي تقبله على خده.

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نعت الممثلة ريان الحركة والدها عبر منشور لها عبر حسابها على "انستغرام" وقالت: "بابا حبيبي ، د. احمد مختار الحركة في ذمة الله لروحك السلام الفاتحة". وأرفقت ريان منشورها بصورة برفقة والدها وهي تقبله على خده. كما وعلقت على صورة النعوة عبر خاصية الستوري عبر حسابها على "انستغرام" قائلة: "مش عم صدق يا بابا مبارح ما كان في شي، شو هالصدمة الله يرحمك".

كما وعلقت على صورة النعوة عبر خاصية الستوري عبر حسابها على "انستغرام" قائلة: "مش عم صدق يا بابا مبارح ما كان في شي، شو هالصدمة الله يرحمك".