خلافهما عاد للواجهة.. كورتني كارداشيان تقرر عدم محادثة كيم للأبد لهذا السبب

يتصّدر نزاع نجمتي تلفزيون الواقع كورتني وكيم كارداشيان مواقع التواصل، بعد تعاون الأخيرة مع دار الأزياء الإيطالية "دولتشي آند غابانا"، واتهامها باستنساخ حفل زفاف شقيقتها كورتني من زوجها عازف الطبول ترافيس باركر.

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وفي إحدى حلقات برنامج The Kardashians، تظهر كورتني رفقة شقيقتها كلوي وصديقها سيمون هاك يتناقشون حول أزمتها مع كيم، وحينما سئلت عن سبب عدم قدرتها على قول الشيء ذاته في وجه شقيقتها، أجابت: "لأنها لا تطاق حتى لو أردت محادثتها، فهي دائمًا على هاتفها طوال الوقت. بالكاد يمكنها النظر للأعلى. حقا من الصعب التعامل معها.. يجعلني ذلك أرغب في الركض في الاتجاه الآخر".



وتعمقت كورتني في الحديث عن سبب استيائها من شراكة كيم مع "دولتشي آند غابانا"، ولماذا كانت تخلق مسافة بينها وبين أشقائها، قائلة: "عائلتنا مترابطة للغاية وكنا كذلك دائمًا. كانت جميع أعمالنا معًا، لكني أعتقد من أجل بقائي أنا بحاجة لإيجاد هويتي الخاصة وأحتاج فقط إلى حياتي الخاصة"، مضيفة: "أنا حقًا أحب الابتعاد وأن يكون لي أصدقائي وعائلتي، كما تعلمون".



وفي وقت لاحق من المحادثة نفسها، قالت كلوي ممازحة: "إذن ماذا ستفعلين؟ لن تتحدثي معها إلى الأبد؟"، لتجيب كورتني: "هذا يعتبر خيارًا".



كما اتهمت كورتني، شقيقتها كيم باستغلال حفل زفافها "كفرصة عمل" خلال حلقة سابقة من برنامج العائلة؛ إذ لفتت إلى أنها استنسخت جوانب من زفافها في عرض مجموعتها الخاصة لدار أزياء دولتشي آند غابانا، حيث قالت: "إنه نسخ شرعي لحفل زفافي". وأوضحت أنها عملت على سحب مراجع من أرشيفات دولتشي آند غابانا في التسعينيات عندما حان الوقت لتخطيط ملابس زفافها، ثم قدمت كيم على الخطوة ذاتها مع مجموعتها.