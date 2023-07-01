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فنون ومشاهير

نجمة مسلسل "ستيلتو" تكشف عن تعرضها للإصابة خلال التصوير.. من هي؟

Lebanon 24
01-07-2023 | 05:00
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كشفت النجمة السورية ديمة قندلفت أنها تعرضت للإصابة خلال تصوير مسلسل "ستيليتو"، نتيجة البرد الشديد والكعب العالي خلال التصوير.
وقالت ديمة خلال مقابلة لبرنامج "المختار": كنت حاضرة على كل تفاصيل شخصية "فلك" في العمل من الملابس التي تخطت 100 إطلالة وأقل من 140 إطلالة وهو رقم كبير جداً بمسلسل 90 حلقة".
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وأوضحت ديمة أنها تعلمت اللغة التركية لسهولة التواصل وأنها عندما قرأت كانت ترغب بأداء إحدى شخصيتين وهما "ألمى" أو "فلك" وهذا ما حدث.

وأضافت ديمة قندلفت في حديثها: "صورنا بدرجات حرارة متدنية وعواصف ثلجية، وكنا نرتدي ملابس صيفية بدرجات حارة تحت الصفر، ونصور لساعات طويلة جداً وتعرضت لإصابات بالعضلات بالإضافة إلى مشكلة بالعمود الفقري نتيجة ارتداء الكعب العالي لفترات طويلة، والفحوصات كانت إصابات بالعضلات فقط والحمد لله بعد فترة علاج طويلة عادت الأمور إلى طبيعتها". 
 
 
وحقق مسلسل "ستيلتو" مجاحااً مبهراً خلال فترة عرضه، وشارك فيه نخبة من الممثلين السوريين واللبنانيين. (سدتي)
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